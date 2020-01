Pattinaggio artistico, Europei 2020: finale amaro per Daniel Grassl e Matteo Rizzo; ma il futuro è tinto d’azzurro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Masticano amaro le nostre punte di diamante Daniel Grassl e Matteo Rizzo, rispettivamente quarto e quinto classificato ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, rassegna in scena fino a domenica 26 gennaio alla Steiermarkhalle di Graz (Austria). Inutile girarci intorno, gli azzurri hanno di fatto bucato l’appuntamento con la storia mancando una doppietta sul podio ampiamente alla portata. Ma la tensione gioca brutti scherzi, e alcuni errori tecnici hanno rallentato, inesorabilmente, il cammino dei nostri ragazzi. Le chiamate di salto sottoruotato sono state il vero limite di Daniel Grassl, pattinatore comunque cresciuto tantissimo non solo da un punto di vista atletico ma anche sotto il profilo dell’interpretazione. All’altoatesino va dato atto di aver voluto alzare l’asticella nel primo segmento di gara, proponendo due quadrupli e un triplo axel, ... oasport

