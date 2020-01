Paquetá, crisi d'ansia in panchina/ Brasiliano del Milan in clinica per accertamenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lucas Paquetà, tachicardia durante Milan-Udinese: nulla di grave per il Brasiliano, che potrebbe dare l'addio ai rossoneri entro fine gennaio. ilsussidiario

clarence_von : Ma la società #Milan può permettersi di fare uscire le voci delle crisi di nervi di #Paquetà e poi assecondare la s… - infoitsport : Paquetà, crisi umana: si sente male dopo la partita del Milan e passa dalla panchina alla clinica - Cucciolina96251 : RT @AndreaLongoni5: Dal Brasile: crisi di nervi di Paquetà dopo Milan-Udinese. Gli esami hanno evidenziato forte stress. L'agente chiede la… -