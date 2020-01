PAQUETÀ ALLA JUVENTUS?/ Possibile scambio con Bernardeschi al Milan, ma... (Di giovedì 23 gennaio 2020) Caso PAQUETÀ al Milan: il brasiliano ha chiesto di non essere convocato per il Brescia, voci su uno scambio con la JUVENTUS. ilsussidiario

SkySport : ?? Il brasiliano dopo l'allenamento ?? Ha comunicato la decisione ? Di non prendere parte alla trasferta #SkySport… - MarcoBovicelli : #Milan, tra i convocati per la gara con il #Brescia non c'è Lucas #Paquetà: il brasiliano dopo l’allenamento ha chi… - atzy89 : RT @ComunqueMilan: Paquetà ricoverato in settimana per attacchi d'ansia e tachicardia. Ma stia tranquillo: alla fine Shevchenko segna spiaz… -