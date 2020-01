Paola Di Benedetto piange per Fede al Grande Fratello Vip: la dedica del cantante (Di giovedì 23 gennaio 2020) Paola Di Benedetto parlando di Federico Rossi è scoppiata a piangere al Grande Fratello Vip, lui posta una speciale dedica su Instagram Si torna a parlare di Paola Di Benedetto, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia la gieffna è scoppiata in lacrime mentre parlava del fidanzato Federico Rossi. La Di Benedetto sente la sua mancanza e si chiede se il cantante del duo Benji e Fede la stia guardando da casa e se sia orgoglioso del percorso che sta facendo al Grande Fratello Vip. Paola Di Benedetto ha fatto poi sapere che nonostante lei e Fede siano molto giovani ne hanno già passate di tutti i colori. Il fidanzato della gieffina prima dello sfogo di Paola non aveva commentato sui social la sua partecipazione al reality. Dopo aver visto la fidanzata in lacrime, però, Federico ... nonsolo.tv

zazoomblog : Federico Rossi perso senza Paola Di Benedetto Problemi al Grande Fratello Vip - #Federico #Rossi #perso #senza… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2020, Federico Rossi a Paola Di Benedetto: 'Mi manchi' - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Paola Di Benedetto nel confessionale piange e il fidanzato Federico Rossi la consola con una bellissima de… -