Paola Cortellesi-Valerio Mastandrea: «Ci sentiamo genitori inadeguati» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Figli (nelle sale dal 23 gennaio) è l’ultimo film di Mattia Torre (la malattia lo ha portato via lo scorso luglio). Il compito di dirigerlo è passato all’amico Giuseppe Bonito (regista della seconda unità della serie La linea verticale e aiuto regista di Boris-il film), sempre su suggerimento di Torre, che aveva anche deciso quali sarebbero stati gli attori che avrebbero interpretato Sara e Nicola, ovvero Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Lo spunto di questa commedia dolceamara o tragicomica, che dir si voglia, prende spunto dal racconto I figli invecchiano, inserito all’interno del libro In mezzo al mare (edito da Mondadori). Nel libro e nel film c’è l’inconfondibile capacità dell’autore di mescolare ironia, realtà e surreale. Come ci dice Paola Cortellesi: «Mattia ha uno stile unico. Ci mancherà il suo modo di fare umorismo perché inserito in contesti realistici e surreali, ... vanityfair

Radio3tweet : Per le risate che ci ha fatto fare, per l'arguzia con cui ci ha fatto riflettere dopo aver riso: da #Fahrenheit a… - Radio3tweet : Una voce sempre riconoscibile: al cinema e in televisione, a teatro, sui giornali. A #Fahrenheit e a… - raimovie : Alle 23.05 a #MovieMag @AlbertoFarina ci presenta, tra i film in uscita, l’ultima sceneggiatura firmata da Mattia T… -