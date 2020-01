Pallanuoto femminile, la Russia batte l’Olanda ai rigori e va in finale agli Europei (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Russia batte l’Olanda per 11-10 ai rigori dopo il 7-7 dei tempi regolamentari e va in finale agli Europei di Pallanuoto femminile, compiendo un passo forse decisivo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le russe per festeggiare la qualificazioni ai Giochi dovranno sperare che questa sera la Spagna, nella seconda semifinale, batta l’Ungheria padrona di casa. Nel primo quarto per sbloccare la contesa c’è bisogno del rigore realizzato da Megens per il primo vantaggio olandese, ma alla prima occasione, in superiorità Gorbunova impatta. Van der Sloot prima fallisce un rigore, poi trova il gol del 2-1, ma ancora una volta Soboleva pareggia immediatamente. Nella seconda frazione arriva il primo break della gara, da parte della Russia, che trova prima il 3-2 con Karimova, poi il 4-2, ancora in superiorità, con Gorbunova. L’Olanda però ha il merito di non perdersi ... oasport

