Pallanuoto femminile, Europei 2020: oggi le semifinali. Spagna-Ungheria e Olanda-Russia, chi si giocherà l’oro? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giornata dedicata alle semifinali alla Duna Arena: in terra magiara va in scena il penultimo atto per quanto riguarda gli Europei femminili di Pallanuoto in quel di Budapest. In palio, oltre al titolo ed alla medaglia più pregiata, in questa manifestazione continentale c’è anche un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, dunque uno stimolo in più per conquistare l’ultimo atto. L’unica compagine ad aver già staccato il biglietto per le Olimpiadi è la Spagna. Le iberiche dunque possono giocare senza pressioni e sfideranno le padrone di casa dell’Ungheria nel pomeriggio: una partita davvero equilibrata, con le magiare che sono apparse in ottimo stato di forma nella manifestazione davanti al pubblico amico. L’esperienza e la qualità iberica contro i tanti stimoli per le ungheresi: chi la spunterà? Nella seconda partita di giornata si affrontano Russia ed ... oasport

