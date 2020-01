Palermo: ztl notturna, Confcommercio annuncia ricorso al Tar (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – Confcommercio Palermo presenterà un ricorso al Tar contro l’ordinanza del Comune di Palermo sulla ztl notturna che entrerà in vigore dal 31 gennaio 2020. A deciderlo è stata la giunta di Confcommercio – il mandato è stato affidato all’avvocato Alessandro Dagnino – dopo “i tentativi di mediazione andati a vuoto nelle scorse settimane”. Per l’associazione alcune delle limitazioni previste nell’ordinanza “penalizzeranno i commercianti che operano nella zona del centro storico”. “Questa amministrazione comunale – dice Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo – continua a ignorare le istanze dei commercianti che rappresentano un punto di riferimento per l’economia della città e ha deciso di insistere su un provvedimento che aggiungerà ulteriore confusione ... calcioweb.eu

