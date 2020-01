Palazzo di Giustizia in concorso al Festival di Berlino 2020! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Entra in concorso nella sezione Generation del Festival di Berlino 2020 l'opera prima italiana Palazzo di Giustizia, di Chiara Bellosi: ecco la trama! Palazzo di Giustizia, opera prima di Chiara Bellosi è nella selezione ufficiale del Festival di Berlino 2020, in concorso nella sezione Generation. "Essere stati scelti per Generation Plus 14" - dichiara il produttore Carlo Cresto-Dina - "presentare e discutere il film di Chiara Bellosi in una sezione dedicata a un pubblico di giovanissimi ci emoziona come non mai: non per la moda di "parlare ai giovani", ma perché è un pubblico difficile, giustamente diffidente. Siamo contenti di affrontare anche questa sfida, e continuare l'avventura di fare questi film eccentrici ed eretici." Il film racconta di una giornata di ordinaria Giustizia ... movieplayer

gennaromigliore : Nessun gioco di palazzo sulla pelle dei cittadini. I processi non possono essere infiniti la giustizia deve essere… - AgaveEvelin : Oggi al bunkerino, Museo Falcone e Borsellino all'interno del Palazzo di Giustizia di Palermo e nella sede della Ca… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Palazzo di Giustizia in concorso al Festival di Berlino 2020! -