Pagani, uomo trovato morto per strada: ipotesi incidente sul lavoro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo di nazionalità polacca e di circa 50 anni è stato trovato morto per strada oggi a Pagani, nella provincia di Salerno: stando a quanto si apprende, sul corpo dell'uomo è stata rinvenuta una ferita. Sulla vicenda indagano i carabinieri: si ipotizza l'uomo possa essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro. fanpage

