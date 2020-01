Padula, patto per la Lettura: domani la firma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di Lettura: 2 minutiPadula (Sa) – Un “patto locale per la Lettura” è il documento, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Padula, che verrà sottoscritto e firmato domani alle ore 10 presso il Municipio, in Largo Sant’Agostino. Un documento che rappresenta l’iter per ottenere la qualifica di “Città che legge” avviato dalla città di Padula, attribuito dal centro per il libro e la Lettura, d’intesa con l’Anci e rivolta alle amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della Lettura sul territorio. Iniziativa culturale importante per il Vallo di Diano, quella intrapresa dalla città di Padula, città di storia e di cultura conosciuta in tutto il mondo per l’importante patrimonio artistico, storico e culturale. “Uno strumento di promozione del libero e della Lettura-spiegano il sindaco di Padula, Paolo ... anteprima24

ONDANEWSweb : Padula: domani sottoscrizione del 'Patto Locale per la Lettura' per la qualifica a 'Città che legge' -… - InfoCilentoWeb : A #Padula la sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura” #CittàCheLegge #FilomenaChiappardo #PadulaNotizie… -