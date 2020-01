Padova, operaio 40enne si suicida: era stato licenziato per troppe assenze (Di giovedì 23 gennaio 2020) Simone Sinigaglia, 40 anni, operaio della Igv Colbachini di Cervarese Santa Croce, si è impiccato a un albero dopo aver perso il lavoro. Beneficiava della “Legge 104” – tre giorni retribuiti al mese per accudire un’anziana parente malata – ma secondo l’azienda per cui lavorava avrebbe usato il tempo concessogli per altri scopi. E un … L'articolo Padova, operaio 40enne si suicida: era stato licenziato per troppe assenze è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

