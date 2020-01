Padova, licenziato dall’azienda si toglie la vita: nell’auto, un biglietto per i parenti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un gesto estremo che chiude nel doloroso mutismo un’intera azienda. I fatti si sono svolti ieri pomeriggio, tra Padova e Rovigo e a riportare il dramma nei dettagli dell’accaduto è Il Corriere della Sera. La storia di un licenziamento e di un suicidio da parte del 40enne che, dopo aver ricevuto la lettera che sanciva l’interruzione del suo rapporto di lavoro, si è impiccato. Il licenziamento dopo la vertenza Si chiamava Simone Sinigaglia il 40enne che si è tolto la vita dopo aver appreso da parte dell’azienda, la Ivg Colbachini Spa di Cervarese Santa Croce, il suo licenziamento. Da tempo, come riportato da Il Corriere della Sera, pendeva sull’uomo una vertenza in cui l’azienda gli contestava un abuso della legge 104, la legge che permette ai lavoratori di assistere un familiare in situazione di gravità usufruendo di 3 giorni mensili di permesso o per 2 ore al giorno. Dopo la ... thesocialpost

