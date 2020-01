Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ospina ha detto di essere felice per la vittoria contro la Lazio ma adesso devono rimanere concentrati per la gara contro la Juve. L'obiettivo è finire bene la stagione. Con gli altri portieri ha un bel rapporto, ognuno tifa per l'altro ed è normale che ci sia una sana concorrenza. Su Demme e Lobotka è sicuro che daranno una mano importante e già lo hanno dimostrato. Contro la Juve faranno la loro partita cercando di rimanere concentrati per vincere. L'articolo Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Mediagol : #Napoli-#Juventus, Ospina: 'Vogliamo uscire da questa situazione, contro i bianconeri non sarà facile. Meret? Rispo… - viajandoperdido : Ospina: “Contro la Juve possiamo vincere. Io, Meret e Karnezis una famiglia” - sportli26181512 : Ospina: 'Contro la Juve possiamo vincere. Io, Meret e Karnezis una famiglia': Ospina: 'Contro la Juve possiamo vinc… -