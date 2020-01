Oroscopo di Paolo Fox, 23 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giunti oggi alla metà della settimana, sogniamo già di riposare nel weekend. Nel frattempo non ci resta che affrontare la giornata con la carica giusta, attraverso l’Oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: tieni a bada le tue reazioni oggi, soprattutto se sei preso dalle emozioni molto forti. Se ti controlli sarai più efficiente e apparirai più professionale. La Luna che si incontra con Giove ti invita a ad essere persistente. Toro: sia che la voti che non lavori, grazie al tue conoscenze riesci ad impressionare tutti. Questo potrebbe portati ad una promozione o ad un viaggio all’estero. Attento solo ai piccoli fastidi creati da Marte. Gemelli: il cielo è in bilico a causa di Marte in opposizione. Una scelta professionale ti complica, forse perche i termini della stessa non sono soddisfacenti. Per questo esiti e ti appoggi a ciò che ti conviene. Cancro: la ... nonsolo.tv

