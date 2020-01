Oroscopo di oggi di Paolo Fox, 23 gennaio 2020: previsioni zodiacali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox del giorno, 23 gennaio: le previsioni a I Fatti Vostri Torna il consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 23 gennaio 2020. Quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì secondo l’Oroscopo di oggi di Paolo Fox? Prima dell’Oroscopo di Paolo Fox, Giancarlo Magalli, il professor Umberto Broccoli, Roberta Morise, Graziano Galatone e il colonnello Morico conducono interviste e interessanti rubriche. Il maestro Demo Morselli allieta il pubblico in studio e a casa con la musica della sua orchestra. Il Comitato, nella persona di Michele Guardì, interviene spesso per sottolineare i momenti salienti della trasmissione. I Fatti Vostri va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13 prima di cedere la linea al tg2. Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio: ... lanostratv

controcampus : buongiorno ?? buona giornata previsioni #oroscopo #paolofox - ricsorrentino2 : Buon giovedì a tutti, e buon onomastico ad ARMANDO, MESSALINA E DURANTE. VOTI STELLARI di OGGI (e, se lo conoscete… - ricsorrentino2 : Buon giovedì a tutti, e buon onomastico AD ARMANDO, MESSALINA E DURANTE. VOTI STELLARI di OGGI (e, se lo conoscete… -