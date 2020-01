Operaio licenziato si suicida a 40 anni: Simone si è impiccato nel luogo in cui amava pescare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si chiamava Simone Sinigaglia, aveva 40 anni: una storia drammatica la sua. licenziato dalla sua azienda, ha scelto di togliersi la vita, e per farlo è andato in quel posto in cui amava recarsi per andare a pescare: Simone faceva l’Operaio ed era in preda ad un forte stato depressivo, che unito al licenziamento gli è stato fatale. Secondo quanto scrive Il Gazzettino, il 40enne conosceva bene quel tratto di strada in via Argine Gorzone Destro, a Sant’Urbano (Padova): si è impiccato con una corda al ramo di un albero, e il suo corpo è stato notato da un passante che ha subito chiamato i carabinieri. Sinigaglia lavorava per la Ivg Colbachini, azienda di Fossona di Cervarese: da qualche settimana Simone era disperato per via di un procedimento disciplinare per via di un presunto utilizzo improprio dei permessi della legge 104, che l’uomo chiedeva per assistere ... newscronaca.myblog

