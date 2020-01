Omicidio Tommy: Salvini, ‘per Repubblica strumentalizzo? La mamma mi ha chiamato’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Repubblica dice che strumentalizzo il dolore? E’ la mamma di Tommy che ha chiesto di esserci, non io. E quando c’è una mamma che combatte contro un sopruso, è mio dovere esserci. Repubblica si vergogni e se non sanno le cose, evitino di scrivere inesattezza”. Lo dice Matteo Salvini in diretta a Radio Radio a Bibbiano. L'articolo Omicidio Tommy: Salvini, ‘per Repubblica strumentalizzo? La mamma mi ha chiamato’ CalcioWeb. calcioweb.eu

