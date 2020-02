Olmo al Milan rischia di saltare: il Lipsia potrebbe beffare i rossoneri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dani Olmo sarebbe ad un passo dal Lipsia. La notizia, riportata da Tuttomercatoweb, rischia di lasciare con l’amaro in bocca i tifosi del Milan, che già pregustavano l’arrivo del giovane talento spagnolo in rossonero. La società di via Aldo Rossi, dal canto suo, ha sempre smentito con forza le indiscrezioni che volevano Olmo ad un passo dal Milan. Ciò non è bastato, evidentemente, a convincere la carta stampata, che ha continuato a raccontare presunti dettagli su quella che era la trattativa. Ora che il trequartista della Dinamo Zagabria è vicino a vestire la maglia del Lipsia, però, un paio di domande sorgono spontanee: perché si è parlato con così tanta insistenza di Dani Olmo al Milan? Come mai la società ci ha tenuto a smentire queste voci? Quesiti ai quali non è semplice rispondere, ma che lasciano pensare ad un tentativo – soltanto abbozzato – da parte del ... milanworld

