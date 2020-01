Obiettivo Terra, il contest fotografico che mostra le meraviglie d’Italia: come partecipare (Di giovedì 23 gennaio 2020) Obiettivo Terra 2020, torna il contest fotografico che premia lo scatto che meglio racconta e rappresenta le meraviglie delle Aree protette del nostro Paese e che celebra la 50esima Giornata Mondiale della Terra. Vediamo insieme come e quando partecipare. Il vincitore riceverà 1.000 euro ed è prevista anche la Menzione Speciale 'Fanpage.it'. fanpage

MuttiPomodoro : Nella #terra in cui nasciamo i legami si traducono ogni giorno in cenni, sguardi, parole non dette mentre si viaggi… - paolorm2012 : RT @nzingaretti: Per la Calabria Pippo Callipo e tutti i candidati hanno un obiettivo semplice: lottare e cambiare per fermare l'emigrazion… - Europe_ves : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Filiera del vino incontra Bellanova, obiettivo comune e' crescita settore -