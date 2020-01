Nuovo coronavirus cinese: Pechino cancella le celebrazioni per il Capodanno, si ferma anche il cinema (Di giovedì 23 gennaio 2020) La città di Pechino ha annullato i festeggiamenti per il Capodanno cinese (25 gennaio) a causa del coronavirus. “I cittadini sono invitati a rafforzare la prevenzione e il sostegno” alle autorità, specifica il comunicato emesso oggi dall’Ufficio per la Cultura e il Turismo della capitale cinese, che precisa che anche diversi musei hanno annunciato ridimensionamenti delle attività e potrebbero decidere di ridurre il numero di visitatori durante il periodo di feste. Si registrano anche ripercussioni sull’industria del cinema: secondo il South China Morning Post è stata rinviata sine die l’uscita nelle sale di sette film, compresi ‘Boonie Bears: The Wild Life’, ‘Legend of Deification’ e ‘Detective Chinatown III’. I film sarebbero dovuti uscire nei prossimi giorni e c’era grande attesa tra il pubblico, ma le case ... meteoweb.eu

