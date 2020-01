Nuovo coronavirus cinese: “Li fanno atterrare a Roma e poi chiudono l’aeroporto cinese” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Allarme virus: atterrato a Roma ultimo aereo dalla città di Wuhan (città del focolaio) poi hanno chiuso l’aeroporto cinese. I passeggeri controllati con sistemi di rilevazione di temperatura…. ma se hanno contratto il virus lo scopriranno tra qualche giorno, quando oramai saranno mischiati alla nostra popolazione. Domanda da profano, ma mettere queste persone in quarantena sino a quando non saremo sicuri della loro salute? Ditemi la vostra…“: lo ha scritto in un post su Instagram Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, riferendosi al volo China Southern Airlines atterrato questa mattina a Fiumicino con 202 persone a bordo. “Questa mattina abbiamo assistito il volo proveniente da Wuhan secondo le procedure e i protocolli che erano stati concordati con il ministero della Salute. Tutto si e’ svolto secondo quanto previsto e ... meteoweb.eu

MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - fattoquotidiano : CORONAVIRUS “Mi preme che gli italiani sappiano che per il nuovo coronavirus, parente di Sars e Mers, non vi sono… -