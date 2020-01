Nuovo coronavirus cinese: 571 casi confermati e 17 morti, scoperto come il virus è passato all’uomo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono saliti a 571 i casi di polmonite da coronavirus confermati in Cina, tra cui 95 gravi e 17 decessi: lo ha reso noto la Commissione Nazionale per la Sanità cinese. Il virus è stato rilevato in 25 province cinesi e in solo 13 sono stati registrati complessivamente 393 casi sospetti: rintracciati 5.897 contatti stretti, 4.928 dei quali sono ancora sottoposti a esami medici. Le autorità di Macao nel frattempo hanno confermato il secondo caso: secondo i media locali, si tratta di un 66enne arrivato da Wuhan con la febbre alta e risultato poi positivo ai test. Secondo un’analisi genetica pubblicata sul Journal of Medical Virology da Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, e Xingguang Li, delle università di Pechino e Guangxi, il virus 2019-nCoV è arrivato all’uomo dai serpenti: in questi animal animali il virus, trasmesso dai pipistrelli, si sarebbe ricombinato e ... meteoweb.eu

MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - fattoquotidiano : CORONAVIRUS “Mi preme che gli italiani sappiano che per il nuovo coronavirus, parente di Sars e Mers, non vi sono… -