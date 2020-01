Novara-Stoccarda in tv oggi: orario, programma, streaming, sestetti Champions League volley femminile 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) oggi mercoledì 23 gennaio si gioca Novara-Stoccarda, match valido per la Champions League 2020 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena una partita fondamentale per le sorti della Pool C, le piemontesi sono obbligate a vincere per continuare a inseguire seriamente il primo posto in classifica che garantisce la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere proprio con la capolista, la compagine tedesca ha sconfitto le rosablù nell’incontro andato in scena il 26 novembre: le ragazze di Massimo Barbolini non possono assolutamente sbagliare l’approccio a un incontro cruciale per tutta la stagione. L’Allianz MTV si trova al comando con due vittorie e sette punti all’attivo, due successi anche per la Igor ma con cinque punti proprio come il Commercecon Lodz atteso dallo ... oasport

