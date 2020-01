No, Salvini che citofona a casa della gente non è solo una bravata da campagna elettorale (Di giovedì 23 gennaio 2020) citofonare a una famiglia (rigorosamente tunisina), chiedere di salire in casa, accusare di traffico di droga perché così riferito da una vicina (rigorosamente italiana), fare nomi e cognomi in diretta Facebook e mostrare alle telecamere dove vivono i "presunti spacciatori", non può essere giudicata come l'ultima bravata goliardica di Matteo Salvini in campagna elettorale. È qualcosa di molto più pericoloso: vediamo perché. fanpage

