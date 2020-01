No alla giustizia porta a porta Gabrielli rimprovera Salvini per il blitz al

Palazzo di Giustizia | il film di Chiara Bellosi alla Berlinale 70 : Palazzo di Giustizia, opera prima della regista italiana Chiara Bellosi, parteciperà nella selezione ufficiale della Berlinale 70, nella sezione Generation Nel cast di Palazzo di Giustizia troviamo Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi. Le musiche originali del film sono a cura di Giuseppe Tranquillino Minerva. “Essere stati scelti per Generation Plus 14, presentare e ...

Dalla giustizia ad Autostrade - tutti i diktat di Renzi. Sono mesi che l’ex premier attacca gli alleati. Presentati 150 emendamenti al Milleproroghe : Non ne ha mai fatto mistero Matteo Renzi, la sua Italia Viva non andrà mai “a rimorchio dei grillini, non sarà mai la sesta stella di Beppe e non si iscriverà a Rousseau”, ha tenuto a precisare nei giorni scorsi il senatore toscano. Anche se non risulta che qualcuno gli abbia mai chiesto di iscriversi alla piattaforma. Il punto è un altro, ed è tutto politico: che senso ha attaccare ogni giorno gli alleati di governo? l’ex premier ne ha per ...

"Juncker ha difeso Muscat fino alla fine. Vivo perché sia fatta giustizia per mia madre Daphne" : “Ci sono corrotti ovunque si guardi. La situazione è disperata”. Così scriveva la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia sul suo blog alle 14.35 del 16 ottobre 2017. Solo 13 minuti dopo, una bomba posizionata nella sua auto avrebbe messo fine alla sua vita.Suo figlio, Matthew Caruana Galizia, è un giornalista e ingegnere informatico. Ha lavorato per cinque anni presso l’International Consortium of ...

Carlos Ghosn - conferenza stampa show dopo la fuga dal Giappone : “Non mi sono sottratto alla giustizia ma all’ingiustizia” : Ora è nel posto che gli consentirà di dimostrarsi manager onesto. Questo il senso del discusso ritorno sulla scena di Carlos Ghosn. Una attesissima conferenza stampa da Beirut, paese d’origine della sua famiglia e destinazione finale di una fuga rocambolesca. “Non sono qui per raccontarvi come ho lasciato il Giappone“, dove l’ex amministratore delegato di Renault-Nissan si trovava agli arresti domiciliari da più di un anno per ...

Weinstein alla sbarra. I media - la giustizia - l’ora del #metoo : Roma. E’ iniziato ieri a New York il processo penale contro Harvey Weinstein, l’uomo che ha incarnato, nel mondo dello spettacolo, un sistema predatorio esautorato ma ancora da scardinare, per combattere il quale – il sistema e anche l’uomo – si sono ricompattati i nuovi femminismi: il nemico da dis

M5s - Paragone sulla sua espulsione «dal nulla» : «Se mi va ricorro alla giustizia ordinaria» : «Paragone deve essere buttato fuori perché è uno strano Savonarola, uno strano predicatore che ci costringe a guardarci allo specchio. Bene, questo Paragone si appellerà all’ingiustizia arbitraria dei probiviri del nulla, guidati da qualcun altro che è il nulla, e si arroga il diritto di espellermi». Sono queste le parole di Gianluigi Paragone affidate a un video pubblicato sulla sua bacheca Facebook all’indomani ...

Paragone espulso : «Se mi va ricorro alla giustizia ordinaria». M5S diviso - Di Battista lo difende : Movimento Cinquestelle spaccato sull'espulsione di Gianluigi Paragone, comunicata ieri dopo il voto contro la legge di Bilancio e l'astensione dal voto di fiducia al Governo Conte II,...

Dalla giustizia allo Ius Culturae - i temi che possono aprire una crisi di governo : Rischio crisi di governo anche nel 2020. Tutti i temi e i provvedimenti che dividono il Movimento 5 Stelle e il Pd (e Italia Viva sullo sfondo). Il 2020 si apre con i buoni propositi del premier Giuseppe Conte che cozzano fragorosamente con la realtà. Pd e Movimento 5 Stelle dovranno sciogliere i nodi ancora irrisolti, i temi e le eredità spinose del 2019 che potrebbero portare a uno scontro frontale tra le forze di maggioranza fino a una ...

La fuga da funambolo di Carlos Ghosn per “liberarsi ” dalla giustizia giapponese : Parigi. Un’operazione “degna di James Bond”, l’ha definita una fonte vicina al dossier. E come qualificare altrimenti la fuga rocambolesca di Carlos Ghosn, ex presidente-direttore generale (pdg) del colosso franco-nipponico Nissan-Renault, scappato domenica sera dal Giappone, dove si trovava in libe

Bimbo escluso dalla recita - la mamma di Andrea al Ministro : “Giustizia” : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La mamma di Andrea, il Bimbo con sospetto autismo che, secondo quanto riferito nei giorni scorsi, è stato escluso dalla recita scolastica di Natale in un Istituto di Afragola lancia un appello al neo Ministro della scuola Lucia Azzolina. “Signora Ministro, io non ci sto, voglio giustizia, pretendo che queste persone abbiano la punizione giusta, non mi va che questa sia stata solo una brutta storia ...

Governo - tutti i nodi rinviati a gennaio : dalle concessioni autostradali alla giustizia : Nel 2020 il primo nodo da sciogliere sarà quello sulla prescrizione. Particolarmente delicato il dossier della revoca della concessione ad Autostradeper l’Italia dopo il crollo del ponte Morandi

Italia 2020 - dalla giustizia all'immigrazione : che Paese sarà : Per gli Italiani il 2019 è stato un anno di passaggio. Il Paese entra nel nuovo anno con un umore depresso, senza passione ma anche senza le punte di cattiveria degli anni scorsi:...

Swg - italiani scoraggiati e rassegnati. E preoccupati dalla deriva giustizialista : L’ultima ricerca di Swg descrive bene l’Italia in cui ci siamo cacciati. Il tunnel oltre il quale quasi nessuno più si aspetta di trovare una luce ristoratrice o perché non crede che il tunnel possa finire o perché teme che oltre il tunnel il buio continui ad esser pesto. In una parola, il sentimento dominante è quello della rassegnazione. Quasi nessuno nutre speranze che la situazione personale e collettiva possa migliorare. E perfino il calo ...

