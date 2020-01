Nizza-Rennes, Ligue 1: pronostici e probabili formazioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nizza-Rennes è l’anticipo della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20.45: pronostici, analisi e probabili formazioni. Nizza – Rennes venerdì ore 20:45 Alcuni mesi fa, Jim Ratcliffe è diventato il proprietario del Nizza. I tifosi del club della Costa Azzurra sperano in nuovi imminenti investimenti dell’imprenditore inglese, dopo quelli compiuti sul finire della scorsa estate, grazie ai quali la squadra allenata da Patrick Vieira è migliorata soprattutto in fase di possesso palla. Gli arrivi di tre calciatori offensivi di buon livello come Kasper Dolberg, Adam Ounas e Alexis Claude-Maurice, infatti, sono stati i più significativi. Finora, in questa sessione invernale, l’unico rinforzo è il terzino sinistro Riza Durmisi: si tratta di un’operazione poco entusiasmante, che non dovrebbe permettere una crescita ... ilveggente

