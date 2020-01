Nemici interni, isolamento e la realpolitik di governo. Che cosa ha scelto di dire (e di tacere) Di Maio nel suo discorso di dimissioni da capo politico del M5s (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un passo indietro necessario per restare. Un addio sotto i riflettori per vendicarsi di quelli che per lui meritano solo l’etichetta di “traditori”. La rinuncia alla leadership a poche ore da una sconfitta annunciata in ben due Regioni. Luigi Di Maio ha fatto quello che fino a pochi mesi fa sarebbe stato inimmaginabile: è salito sul palco del Tempio di Adriano a Roma e ha detto che non è più lui il capo politico del Movimento. Per i grillini, è come se fosse scoppiata una bomba nel centro della sala. Annunciata (lo aveva scritto Luca De Carolis per il Fatto Quotidiano), ma pur sempre una bomba. Lui, il leader che ha portato il M5s al governo, il vicepremier con il doppio ministero prima e il ministero degli Esteri ora, ha chiuso quella che, senza neanche troppo azzardare, potremmo chiamare la Prima Repubblica del Movimento 5 stelle. Non era una metafora quando, davanti alla platea ... ilfattoquotidiano

