Napoli | Tonelli lascia gli azzurri | arriva l’ufficialità

Calciomercato Napoli - Politano arriva e Tonelli saluta : Calciomercato Napoli: è fatta per l’approdo all’ombra del Vesuvio dell’esterno dell’Inter per un affare da 25 milioni di euro, mentre il difensore oggi fa le visite mediche con la Sampdoria. Calciomercato Napoli | Matteo Politano sembra destinato a trasferirsi non più a Roma ma al Napoli. L’offerta del club azzurro sembra soddisfare maggiormente le richieste dei nerazzurri. Si parla di una operazione da 22/25 ...

Calciomercato Napoli - Lorenzo Tonelli saluta tifosi e compagni : destinazione Sampdoria : Lorenzo Tonelli ha anticipato di fatto la notizia del suo addio al Napoli. Il difensore ha scritto sui propri account social un messaggio per salutare gli azzurri, prima di traferirsi nella Sampdoria. “Vi saluto uno ad uno tutti quanti come foste in fila indiana davanti a me. Vi lascio un’altra volta col rimpianto di non avervi reso sul campo l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Un grazie speciale va ai miei compagni che in questi ...

Calciomercato Napoli : non solo Lorenzo Tonelli - anche Fernando Llorente in uscita : Sono ore importanti per l’operazione che dovrebbe portare Matteo Politano al Napoli. L’esterno nerazzurro si avvicina sempre più al club partenopeo e secondo quanto riferisce la redazione di Sky, Inter e Napoli stanno ridiscutendo anche dell’attaccante azzurro Fernando Llorente. Lo spagnolo potrebbe essere inserito come contropartita in prestito, così come previsto un mese fa, prima che si parlasse dell’affondo della ...

Calciomercato Napoli : Lorenzo Tonelli verso la Sampdoria - Sandro Tonali rimane un sogno : Il mercato del Napoli in uscita sta compiendo i primi passi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il difensore Lorenzo Tonelli sarebbe a un passo dal ritorno alla Sampdoria, dove ha disputato l’ultima stagione. I blucerchiati sono in crisi e hanno assolutamente bisogno di centrali. L’operazione si farà non appena uno tra Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic rientrerà dai rispettivi infortuni, nonostante lo stesso Lorenzo ...

Secolo XIX : Napoli-Samp - tra domani e giovedì si riapre la trattativa per Tonelli : Dovrebbe riaprirsi tra domani e giovedì la trattativa del Napoli con la Sampdoria per il futuro di Lorenzo Tonelli. Lo scrive Il Secolo XIX. “La trattativa con il Napoli dovrebbe sbloccarsi dopodomani o giovedì. Comunque dopo la partita di Coppa Italia della squadra di Gattuso che in questo momento deve fronteggiare le indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic. Anche se resta sempre da limare una differenza economica da colmare sul valore ...

Napoli-Fiorentina - i convocati di Gattuso : sorpresa Tonelli : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La società azzurra ha da poco ufficializzato l’elenco dei convocati per il match di Serie A in programma domani sera allo Stadio San Paolo contro la Fiorentina. A sorpresa, mister Gattuso torna a convocare Tonelli. L’ex Sampdoria starà in panchina per sopperire alle assenza di Koulibaly e Maksimovic, infortunati. Presenti anche i due nuovi acquisti Demme e Lobotka. Manca ancora Mertens. ...

Napoli-Fiorentina - Gattuso convoca Tonelli : Il Napoli ha appena ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro la Fiorentina. Il Napoli giocherà in casa, allo Stadio San Paolo. Gattuso torna a convocare Tonelli. Una pedina in più nella generale “moria” di difensori dell’ultimo periodo può sicuramente tornargli utile. Presenti in elenco, naturalmente, anche i due nuovi acquisti, Demme e Lobotka. Ecco i convocati per la partita: Meret, ...

Sky : Napoli-Sampdoria - operazione Tonelli - servirà qualche giorno per chiudere : La trattativa tra il Napoli e la Sampdoria si era bloccata nei giorni scorsi per una controversia tra il presidente de Laurentiis e Ferrero, ma secondo Sky Sport, sarebbe tutto superato e si procedere verso la chiusura «Sampdoria riaperta la trattativa con il Napoli per Tonelli, servirà qualche giorno per formalizzare l’operazione» L'articolo Sky: Napoli-Sampdoria, operazione Tonelli, servirà qualche giorno per chiudere ...

Sky : Samp-Napoli - si riapre la trattativa per Tonelli : Gianluca Di Marzio conferma quanto anticipato già questa mattina dal Secolo XIX. Sampdoria e Napoli tornano a parlare di Tonelli. Anzi, il giornalista di Sky dichiara che l’affare ha subito una decisa accelerata. Scrive Di Marzio: “Frenata, ora nuova accelerata per un matrimonio che dovrebbe finalmente celebrarsi nei prossimi giorni. La Sampdoria, sedicesima in classifica con 19 punti, proverà a risalire affidandosi anche al mercato. ...

Secolo : Napoli-Samp - oggi si torna a parlare di Tonelli : La Sampdoria non ha abbandonato la pista Tonelli. Il difensore del Napoli è il nome più caldo per il mercato, per la squadra allenata da Ranieri. Il Secolo XIX scrive che i due club oggi torneranno a parlarne. “In difesa il centrale di destra più facile è come noto Tonelli e da oggi Samp e Napoli ne provano a riparlare tenuto conto del clima che si è surriscaldato tra De Laurentiis e Ferrero quando il patron campano ha sparato 3 milioni ...