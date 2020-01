Napoli, parla l’avvocato dei calciatori dell’ammutinamento: “Rigettiamo tutto, comportamento legittimo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) A Radio Punto Nuovo ha parlato l’avvocato Massimo Diana, legale di Hirving Lozano, Lorenzo Insigne, Kostas Manolas, Dries Mertens, Piortr Zielinski e Arkadiusz Milik nella vicenda dell’ammutinamento. “La questione è la nomina dei 24 arbitrati sfasati nel tempo tra loro e ciò comporterà che Piacci – come tutti – inevitabilmente dovranno dare un pre-estratto sulla vicenda. Il rischio è che il convincimento venga traslato ad altri arbitrati e che quindi l’esposto sull’ammutinamento sia uguale per tutti. Occorrono più arbitri, ma non perché Piacci non sia capace o che, nulla di personale e ieri gliel’ho detto. C’era anche l’avvocato del Napoli, Grassani, che contesta la nostra tesi dicendo che Piacci è un avvocato diligente, ma questo è ovvio. Sono temi particolari, ma noi non abbiamo mai detto di non volerlo, sarebbe un discorso ... calciomercato.napoli

