Napoli, parla David Ospina: “Per l’Italia è importante avere portieri come Alex Meret” (Di giovedì 23 gennaio 2020) David Ospina ha parlato in diretta Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. “La vittoria sulla Lazio è molto importante, è facile lavorare quando si vince. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica prossima. Abbiamo qualità, aspettiamo la ripresa del campionato. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra come la Lazio, ma ora dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo fatto in questa partita di Coppa anche in campionato”. Tra i vari argomenti, il colombiano ha toccato anche quello del rapporto con i compagni di squadra, tra cui Alex Meret. “Oggi abbiamo la fortuna di allenarci con un ottimo allenatore dei portieri, grandi compagni come Alex ed Orestis, siamo una famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare. Alex ha grande qualità, per l’Italia è importante avere portieri come Alex o Donnarumma. Io ... calciomercato.napoli

