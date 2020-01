Napoli, maxi-truffa sul bonus cultura: più di un milione di euro al posto dei libri (Di giovedì 23 gennaio 2020) maxi truffa sul bonus cultura scoperta dalla Guardia di Finanza a Napoli: cartolibrerie convenzionate fingendo una compravendita di libri, acquistavano in realtà gli assegni bonus, elargendo denaro contante ai giovani (tra i 200 e 300 euro), chiedendo poi il rimborso allo Stato per l'intera somma di 500 euro. Oltre un milioni di euro guadagnati illecitamente: quattro denunciati, per truffa aggravata ai danni dello Stato. fanpage

Ettore572 : RT @GDF: #Napoli Scoperta maxi #frode fiscale nel settore del commercio all’ingrosso di #integratori. Sequestrato oltre 1 milione di euro a… - giorgio_bianca : RT @GDF: #Napoli Scoperta maxi #frode fiscale nel settore del commercio all’ingrosso di #integratori. Sequestrato oltre 1 milione di euro a… - DarioProietti1 : RT @GDF: #Napoli Scoperta maxi #frode fiscale nel settore del commercio all’ingrosso di #integratori. Sequestrato oltre 1 milione di euro a… -