Napoli, Maurizio Sarri ricorda gli azzurri dopo la vittoria della Juventus sulla Roma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Al termine del match di Coppa Italia contro la Roma valido per i quarti di finale, Maurizio Sarri ha parlato anche del Napoli. L’allenatore della Juventus, a quasi due anni dalla separazione con gli azzurri, ha citato i partenopei durante l’intervista post-partita a Rai Sport. “Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi anche la ripresa è andata bene con la Roma che ti può mettere in difficoltà. Su Buffon non bisogna farsi condizionare dall’età, è un portiere di altro livello. Douglas Costa e Cristiano Ronaldo hanno fatto bene. Douglas non è ancora al 100%, ma sta crescendo. Ronaldo è in condizioni fisiche e mentali straordinarie, segna ad un ritmo impressionante. Mi dispiace che Gonzalo Higuain non sia riuscito a segnare, lo avrebbe meritato. Ronaldo è un fuoriclasse, vogliamo aiutarlo a vincere il sesto Pallone d’Oro, ci farebbe felici tutti. Siamo rimasti ... calciomercato.napoli

NicolodiDaria : RT @altriSuoni: @NicolodiDaria @DGortanutti @AriannadaTodi Mi è capitata di ascoltarla dal vivo a Napoli nel 1991, con il quintetto di Maur… - violainpensiero : RT @altriSuoni: @NicolodiDaria @DGortanutti @AriannadaTodi Mi è capitata di ascoltarla dal vivo a Napoli nel 1991, con il quintetto di Maur… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sarri: “Napoli? In crisi, ma nella singola partita è forte”: Sarri: “Na… -