Napoli, le Sardine a Scampia per l’incontro nazionale del 14 e 15 marzo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le Sardine a Napoli per l'appuntamento nazionale del 14 e 15 marzo: gli attivisti si incontreranno nel quartiere di Scampia, "uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà", come spiegato dal leader Mattia Santori. Il prossimo 25 gennaio manifestazione napoletana contro la guerra tra Usa e Iran a piazza San Domenico Maggiore. fanpage

