Napoli, fiamme al Vomero: rogo nel centro commerciale Coin (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Panico in serata al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove poco prima delle 20 un incendio è divampato all’interno del deposito della Coin, centro commerciale nel cuore di via Scarlatti, zona pedonale e molto frequentata dai cittadini. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco dopo l’allarme lanciato dai residenti e dai dipendenti dell’attività commerciale. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme nel giro di poco tempo e sono ora a lavoro per accertare i danni e capire le cause che hanno provocato il rogo. Non ci sarebbero persone ferite né intossicate ma un primo bollettino ufficiale non è stato ancora diramato. L'articolo Napoli, fiamme al Vomero: rogo nel centro commerciale Coin (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Napoli, fiamme e paura al Vomero: incendio nel deposito di Coin - leggoit : #Napoli, fiamme e paura al Vomero: incendio nel deposito di Coin - franperrotta : Napoli: fiamme e paura al Vomero, incendio nel deposito di Coin in via Scarlatti -