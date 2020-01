Napoli, arrestato l’ex primario di ortopedia Paolo Iannelli: “Faceva confluire gli incassi di una clinica privata nei suoi conti correnti” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e concussione, i reati descritti dall’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. I nuovi guai giudiziari dell’ex primario di ortopedia dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Paolo Iannelli, sono in qualche modo figli dei vecchi. E cioè del mondo che girava intorno alla Villa del Sole, la clinica privata di Posillipo oggi chiusa. Clinica che fu al centro del primo arresto di Iannelli, risalente al 2012, e alla successiva condanna a 9 anni per concussione arrivata nel marzo scorso, per aver ‘dirottato’ i pazienti dall’ospedale pubblico verso la struttura privata legata al Cardarelli da una convenzione in intramoenia, e gestita di fatto dal notissimo professionista napoletano. E’ trascorso meno di un anno da questa pesante sentenza e stavolta Iannelli deve difendersi da accuse nate dal fallimento della società Casa del Sole spa, proprietaria ... ilfattoquotidiano

