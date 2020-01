Napoli, Airbnb e TripAdvisor lanciano i Mafiatour. Il sindaco su Twitter: I clan non sono attrazoni turistiche (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Le organizzazioni criminali non possono trasformarsi in attrazioni turistiche. Auspico che Airbnb prenda immediatamente provvedimenti in merito. Dal letame nascono i fiori, dalla mafia nasce solo morte. #difendilacittà”. Così via Twitter il sindaco di Napoli commenta il Mafia tour a Napoli da 25 euro a persona proposto da Vittorio sulle piattaforme Airbnb e TripAdvisor. “La giornata inizierà dal centro storico dove verrà fatta un introduzione della storia di Napoli e come è nata la mafia(camorra). Andremo – si legge nella presentazione – in tutti i luoghi centrali della città dove si potrà capire con semplici spiegazioni come la mafia opera e quello che fanno. Cammineremo per i vichi (vicoli, ndr) del centro storico, Forcella e i quartieri spagnoli dove c’è ancora attività criminale anche se non si vede. Il tour verrà fatto solo nella zona centrale ... ildenaro

