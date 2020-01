Mujeres nel cinema, ecco il videomessaggio per le cineaste iraniane! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il gruppo delle Mujeres nel cinema ha condiviso un videomessaggio dedicato a tutte le cineaste iraniane, un vero e proprio appello di pace e libertà. Il gruppo Mujeres nel cinema, nato lo scorso ottobre 2019, ha diffuso un video per le cineaste iraniane che è un vero e proprio appello di pace e libertà. Nel piccolo contributo tantissimi volti di tantissime lavoratrici del mondo del cinema si susseguono per mandare un messaggio oltre il momento storico. Di seguito il testo integrale del messaggio: "Colleghe iraniane, le notizie che arrivano in questi giorni ci chiamano in causa come donne e come professioniste. Siamo un gruppo formatosi di recente cui aderiscono oltre 7000 lavoratrici del cinema italiano. Da amanti della settima arte conosciamo bene la storia di ... movieplayer

