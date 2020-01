Mr. Ripley, Johnny Flynn nel cast della serie Showtime con Andrew Scott – Notizie del giorno (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mr Ripley, Johnny Flynn co-protagonista della serie di Showtime tratta dai libri di Patricia Highsmith, con Andrew Scott. Notizie del giono Mr Ripley, il progetto si Showtime tratto dai libri di Patricia Highsmith e con Andrew Scott, ha annunciato un nuovo attore inglese nel cast, conosciuto per la curiosa comedy inglese Lovesick (in Italia su Netflix). Si tratta di Johnny Flynn che sarà il co-protagonista della serie scritta e diretta interamente da Steven Zaillan (Schindler’s List e The Night Of). Mr Ripley è ambientata nella New York degli anni sessanta, Tom Ripley (Scott) sarà ingaggiato da un uomo benestante per convincere il figlio, Dickie Greenleaf (Flynn), che attualmente si trova in Italia, a tornare casa. Tom accetterà questo lavoro inconsapevole del fatto che si imbarcherà in una strada che lo renderà un esperto dell’inganno, delle frodi e di omicidi. Zaillian userà i ... dituttounpop

3cinematographe : #Ripley: #JohnnyFlynn con #AndrewScott nel cast della serie #Showtime -