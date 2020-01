MotoGP, presentata la nuova Ducati. Il team punta al titolo iridato (Di venerdì 24 gennaio 2020) MotoGP, presentata la nuova Ducati. A Bologna è stata svelata la Desmosedici GP20, con l’obiettivo di conquistare il titolo iridato. BOLOGNA – MotoGP, presentata la nuova Ducati. Il team italiano ha deciso di togliere i veli alla Desmosedici GP20 al Palazzo Re Enzo di Bologna. Un appuntamento importante per la Rossa delle due ruote che ha come primo obiettivo cercare di conquistare il titolo iridato. Un traguardo non centrato nelle ultime stagioni con Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare sempre di un secondo posto. Questa volta il forlivese, insieme a Petrucci, andrà a caccia del titolo per sfatare il tabù. La nuova Ducati Più cavalli per centrare il titolo. E’ questo il vero obiettivo della Ducati che proverà a mettere i bastoni fra le ruote alla Honda e in particolare a Marc Marquez. Una nuova livrea per la moto che è chiamata ad ottenere ... newsmondo

