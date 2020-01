MotoGP, presentata la nuova Ducati GP20, una moto rinnovata e pronta a competere per il titolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Mondiale di motoGP 2020 della Ducati ha ufficialmente preso il via oggi, giovedì 23 gennaio. A Bologna, infatti, sono stati tolti i veli alla GP20, la nuova moto di Borgo Panigale che, nelle idee del team italiano, dovrebbe permettere ai propri piloti sia di competere ai massimi livelli nella classe regina, sia di provare ad opporsi al campione del mondo Marc Marquez che, ormai da anni, sta monopolizzando la categoria. L’evento è stato aperto ufficialmente da Claudio Domenicali, amministratore delegato del marchio bolognese. Le sue parole, come sempre, si sono concentrate sulla sfida globale della Ducati, più che su quello che si vedrà in pista. “Per noi competere a questi livelli con rivali importantissimi come i colossi giapponesi è motivo di grande orgoglio. Investiamo oltre il 10% del nostro fatturato nel motomondiale e continuiamo, anno dopo anno, a proporre moto che ... oasport

