Mortalità perinatale, ISS: numeri ancora alti, male la Sicilia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rimane ancora alto il numero di bambini morti prima di nascere o entro la prima settimana di vita. I primi risultati del progetto SPItOSS, infatti, che si è concluso dopo tre anni di lavoro e che ha coinvolto tre regioni italiane, rilevano che ogni 1000 bambini nati si registrano 4 morti in Sicilia, 3,5 in Lombardia e 2,9 in Toscana. Rispetto alla Mortalità materna si tratta di un evento di gran lunga più frequente: 1800 morti perinatali contro 40 morti materne per anno. I dati sono stati diffusi oggi nell’ambito del convegno “SPItOSS: risultati e valutazione di fattibilità di un progetto pilota di sorveglianza della Mortalità perinatale in Italia”. Il Progetto pilota di sorveglianza della Mortalità perinatale è stato coordinato dall’Istituto superiore di sanità e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute. I ... meteoweb.eu

takethedate : Nuovo #evento: SPItOSS: risultati e valutazione di fattibilità di un sistema di sorveglianza della mortalità perina… -