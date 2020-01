Morì durante intervento della polizia, il gip di Firenze alla procura: “Indagare agenti e sanitari. Disporre perizia medico legale” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Morì durante un intervento della polizia e l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, espresse il suo sostegno agli agenti. Oggi il giudice per le indagini preliminare ha ordinato alla procura di indagare per omicidio colposo i cinque poliziotti, il medico e l’infermiera intervenuti al money transfer di Empoli (Firenze) dove il 16 gennaio 2019, durante un controllo della polizia per un uomo che dava in escandescenze, cessò di vivere Arafet Arfaoui, 31 anni. Il giudice nell’ordinanza ha disposto inoltre che sia fatta una nuova perizia medico legale per stabilire se la posizione in cui gli agenti avrebbero tenuto a terra l’uomo, circa 15 minuti, prono, ammanettato e con le gambe legate, possa averne provocato la morte per carenza di ossigeno. Il giudice ha quindi accolto l’opposizione all’archiviazione presentata dalla moglie del cittadino tunisino tramite l’avvocato ... ilfattoquotidiano

