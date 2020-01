Modena, nuovo blitz di Salvini: “In questo negozio si spaccia, chiudetelo” | VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo il citofono, Salvini denuncia un negozio di Modena: “Qui si spaccia” Dopo l’ormai famoso episodio del citofono di Bologna, Matteo Salvini si è reso protagonista di un altro blitz, questa volta denunciando, nel corso di una diretta Facebook, un negozio di Modena dove “si spaccia”. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 23 gennaio a Modena, precisamente in Viale Francesco Crispi. Alcuni cittadini, infatti, hanno segnalato al leader della Lega un negozio, situato al civico 38, divenuto secondo le loro testimonianze una sorta di piazza di spaccio. Accompagnato dalle persone, dunque, Salvini ha deciso di controllare di persona il locale, che però in quel momento era chiuso. Arrivato davanti le saracinesche del negozio, Salvini ha dichiarato: “Chiediamo cortesemente a chi di dovere, alla procura e alle forze dell’ordine, di fare ... tpi

NonnaMaria15 : RT @CieloItalia: Salvini, nuovo blitz anti-droga a Modena: 'In questo negozio si spaccia?' Lo sanno tutti a quanto pare. - NonnaMaria15 : RT @GiancarloDeRisi: Emilia-Romagna, nuovo blitz di Salvini in un negozio a Modena: 'In questo negozio si spaccia, va chiuso'. Così il lead… - g_giuseppina : @Laura88439150 Dopo il caso del citofono di Bologna, Matteo Salvini in tour per le elezioni regionali in Emilia Rom… -