Miur vieta alcune facoltà alle Università telematiche: studenti pronti alla rivolta (Di giovedì 23 gennaio 2020) In un’Italia ancora oggi immatura e non pronta per l’innovazione in campo accademico, il Miur mette lo zampino per far vacillare la solidità delle Università telematiche. C’è aria di novità nel mondo dell’istruzione. Pare infatti che alcune facoltà come quelle di Psicologia e Scienze della Formazione saranno bandite dal novero consentito alle telematiche. Regola questa che dovrebbe valere già a partire dall’anno accademico 2020-2021. Università telematiche: studenti allarmati Questa novità allarmante ha messo immediatamente sul chi va là docenti e studenti, il cui “grido d’aiuto” è stato accolto immediatamente da Fratelli d’Italia. In particolare ad avere paura i ragazzi in corso di laurea già iscritti al suddette facoltà. Da quanto emerso più nel dettaglio, il Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur) avrebbe lo scorso 23 Dicembre ... kontrokultura

KontroKulturaa : Miur vieta alcune facoltà alle Università telematiche: studenti pronti alla rivolta - -