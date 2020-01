Milly Carlucci, ascolti Il cantante mascherato: “Non mi piace parlarne” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il cantante mascherato batte il GF Vip, Milly Carlucci: “Spero di consolidare l’apprezzamento” Domani sera andrà in onda la terza puntata de Il cantante mascherato, che dovrà vedersela nuovamente con il Grande Fratello Vip 2020. Lo show di Milly Carlucci continuerà a battere nella difficile sfida degli ascolti il padre della versione vip di tutti i reality? Chissà, intanto oggi la conduttrice di Rai1 ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti non ha potuto esimersi dal chiederle se si aspettasse di vincere contro il GF Vip. E a quel punto la donna ha risposto seccamente: “Non mi piace parlare di ascolti nello specifico…Le serate vanno in un modo o nell’altro in base a tante variabili…La mia preoccupazione era il fatto che lo show ... lanostratv

milly_carlucci : Tutti mi chiedono “ma chi si nasconde sotto #icmleone ?” Le ipotesi sono #albano #pappalardo e #maxgiusti e sapete… - milly_carlucci : L’emozione de #icmbarboncino . L’impegno richiesto agli artisti de #ilcantantemascherato è molto alto.… - milly_carlucci : Cari amici grazie a tutti per averci seguito numerosi venerdì sera e per aver commentato la puntata de… -