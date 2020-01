Milleproroghe, bocciato l’emendamento sulla legalizzazione della cannabis light (Di giovedì 23 gennaio 2020) bocciato in Commissione l’emendamento sulla legalizzazione della cannabis light. Saltate anche la proposte sul Coni e Sport e Salute. ROMA – E’ stato bocciato in Commissione l’emendamento sulla legalizzazione della cannabis light. Il provvedimento fa parte di quegli 800 (su 2004 presentati) che la Camera ha giudicato inammissibili. Tra questi anche la proposta di modifica della governance e finanziamento a Coni e Sport e Salute, firmato dai parlamentari del Pd. L’emendamento sulla sostanza stupefacente, invece, portava la firma di una trentina di parlamentari del Pd, M5s e LeU ma è stato considerato inammissibile. La discussione continua e nelle prossime ore ci potrebbero essere novità. La Camera precisa: “Non ammessi gli emendamenti non strettamente attinenti alle materie” La decisione di giudicare inammissibile questi emendamenti ... newsmondo

