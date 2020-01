Milano, rapiti dai servizi libici: il giallo sui miliziani spariti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mauro Indelicato A Milano due libici accusati di aggressione nei confronti di un connazionale sono stati prelevati di notte dai servizi segreti di Tripoli e portati in patria: mistero sui motivi del gesto Un giallo che sembra assomigliare più ad una vera e propria “spy story”, con tanto di servizi segreti stranieri che di notte organizzano in fretta ed in furia l’evacuazione in patria di due loro connazionali. I servizi in questione sono quelli libici e teatro di questa storia è l’ospedale San Raffaele di Milano. Qui, nella notte di mercoledì 15 marzo, un cittadino libico si è presentato al pronto soccorso con alcuni tagli. È risultato subito evidente che è stato aggredito e la circostanza già ha fatto insospettire i medici, che hanno quindi chiamato la Polizia. Ma c’è un antefatto essenziale da spiegare per capire meglio il contesto. All’ospedale San Raffaele vengono ... ilgiornale

