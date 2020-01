Milano, al parco Cassinis arrivano i vigili in mountain bike: la pattuglia nell’ex bosco della droga (Di giovedì 23 gennaio 2020) Debutta a Milano una pattuglia di agenti della polizia locale in sella a mountain bike al parco Cassinis, ex "boschetto della droga" a Porto di Mare. Una zona che fino a non molto tempo fa era in mano a criminalità e spaccio, oggi in via di riqualificazione. "Ogni giorno gli agenti saranno in bicicletta per tenere monitorata l’area e rimanere a fianco dei tanti cittadini che quotidianamente lo frequentano per sport e passeggiate", ha spiegato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo. fanpage

