Milan, malessere per Paquetà: il brasiliano finisce in clinica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempi duri per Lucas Paquetà. Il centrocampista non riesce più a trovare spazio alla corte di Pioli, come confermato dalla doppia panchina contro Cagliari e Udinese (dopo i 5' con la Samp e i 15' in Coppa Italia con la Spal). Proprio in occasione del match con i friulani, il brasiliano ha vissuto un momento difficoltà finendo in clinica. Colpa di un malessere legato al momento difficile di un ragazzo che ha dovuto fare i conti con un attacco d'ansia misto alla proverbiale "saudade" brasiliana. fanpage

